Benedetta Parodi, cena in famiglia: il video non convince molti dei suoi followers, pioggia di commenti per un particolare ‘dettaglio’ che riguarda proprio la conduttrice.

Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate, soprattutto per quanto riguarda i programmi di cucina, come Bake-Off Italia, che da poche settimane ha visto l’elezione del vincitore della settima edizione. Sempre molto attiva sui social, Benedetta ‘dialoga’ molto con i suoi followers, raccontando ogni giorno quello che fa e soprattutto quello che cucina. Alcune ore fa ha postato dei video di una grande cena della famiglia Parodi che si è svolta a casa sua, ma le immagini hanno scatenato i commenti dei suoi followers in particolare per un ‘dettaglio’: ecco cos’è successo.

Benedetta Parodi, il video della cena in famiglia non convince i fan: pioggia di commenti per un ‘dettaglio’

Benedetta Parodi è super impegnata in questi giorni di Natale. In quanto esperta di cucina, la conduttrice e autrice si sta già preparando ai pranzi e alle cene in famiglia, dispensando anche consigli ai fan sulle ricette da fare nei giorni di festa. Ieri sera Benedetta ha festeggiato il ‘Natalino’ con la sua famiglia. Si tratta di una cena pre natalizia che i Parodi condividono prima che ognuno trascorra le feste come e dove preferisce. Un modo per stare tutti insieme prima del Natale, dove spesso ci si divide per vari impegni. La cena si è svolta proprio a casa di Bendetta e Fabio Caressa, e lei ha cucinato per tutti, 16 persone in totale.

Nel video condiviso da Bendetta, però, c’è un particolare ‘dettaglio’ che non è sfuggito ai suoi followers, i quali glielo hanno fatto notare nei tanti commenti: stiamo parlando del viso di Benedetta, che è apparso a molti particolarmente ‘stravolto e stressato’. Probabilmente si tratta solo di un po’ di stanchezza dopo aver cucinato tutto il giorno per tante persone, ma per chi è abituato a vedere la Parodi sempre impeccabile in tv, è stato un ‘colpo’ vederla in una veste più ‘casalinga’.