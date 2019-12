Carlo Cracco, quanto costa il panettone preparato in maniera artigianale dallo chef stellato? Le cifre sono davvero da capogiro, ecco i dettagli.

Carlo Cracco è uno degli chef e ristoratori più famosi e amati dal pubblico, oltre a essere ormai diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Una Stella Michelin e tre Forchette Gambero Rosso per lui, che è anche un uomo affascinante, molto seguito e apprezzato dal pubblico femminile. Protagonista indiscusso di 4 stagioni di Masterchef Italia, in cui è stato giudice insieme a Joe Bastianich, Bruno Barbieri, e poi anche Antonino Cannavacciuolo, ha lasciato il programma nel 2017 e poi nel 2018 ha lasciato anche Hell’s Kitchen Italia, che ha condotto per 4 stagioni, dedicandosi alla sua principale professione, ovvero quella di chef e ristoratore. Quest’anno anche lui, come tanti colleghi, ha preparato un panettone artigianale in vista del Natale: ma sapete quanto costa? Le cifre sono davvero da capogiro.

Carlo Cracco, sapete quanto costa il suo panettone artigianale? Prezzid a capogiro

Carlo Cracco ha preparato un suo panettone artigianale in vista del Natale. Dopo aver fatto discutere l’opinione pubblica per il prezzo esorbitante della sua pizza Margherita, lo chef è riuscito di nuovo a far parlare di sé con il tipico dolce natalizio, che effettivamente ha un costo piuttosto elevato. Volete sapete quale? Eccovi serviti!

Un mini panettone da 100 grammi si aggira sui 10 euro, ma è una porzione davvero piccola. Se invece ci si sposta su un panettone con cioccolato e albicocca da 500 grammi, bisogna sborsare 25 euro, mentre per lo stesso da 1 kg ci vogliono ben 40 euro, fino ad arrivare ai 47 euro di quello venduto nella scatola di latta e firmato proprio dallo chef in persona. Cifre di certo non particolarmente accessibili, soprattutto se si considera che si parla di un semplice panettone natalizio, ma che possono essere comprese pensando che a prepararlo è stato uno chef stellato di livello internazionale. E voi lo avete assaggiato il panettone di Cracco?