Caterina Balivo stuzzica i fan con l’ultima foto pubblicata sul suo profilo di Instagram: l’abito è corto, ma gli occhi di tutti cadono lì.

Ogni giorno fa compagnia a milioni di italiani col suo talk Vieni da Me. Ma Caterina Balivo ama tenersi in contatto con il suo pubblico anche attraverso i social. Instagram, nello specifico, il social network preferito dai vip, dove la bellissima conduttrice napoletana ama postare foto e video delle sue giornate. Dai momenti in famiglia, ai backstage di Vieni da Me, il profilo social di Caterina è davvero ricco di sorprese. Come quella che la Balivo ha fatto poco fa ai suoi numerosi followers. La conduttrice ha postato uno scatto che non è passato inosservato: una Caterina Balivo in versione natalizia, con tanto di regali. Ma, a colpire tutti, è stato il look della conduttrice. Un abito corto che mette in mostra le meravigliose gambe di Caterina…e non solo! Diamo un’occhiata.

Caterina Balivo, lo scatto ‘natalizio’ infiamma il web: abito corto, ma tutti guardano lì

Natale è ormai alle porte, e questo significa solo una cosa: è tempo di regali! E, se non avete ancora provveduto a comprare i doni a tutti i vostri cari, ci ha pensato Caterina Balivo a ricordarvelo. In un modo del tutto originale. La conduttrice ha postato una foto su Instagram che non è passata inosservata: uno scatto simpatico, ma allo stesso tempo ‘audace’. Caterina indossa un abito corto, impreziosito dal decolleté color oro. Ma non è tutto: il vestito è anche scollato e gli occhi di tutti cadono proprio lì! Ecco il post pubblicato dalla Balivo su Instagram:

Eh sì, Caterina è davvero bellissima nello scatto postato sul suo Instagram: abito rosso, in perfetto stile natalizio. Un vestito che mette in mostra il fisico statuario della conduttrice: le sue gambe perfette sono in bella mostra, ma l’attenzione dei fan è attirata anche dalla scollatura della Balivo. Insomma, questo scatto è un meraviglioso regalo di Natale per i fan della bella napoletana!