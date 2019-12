Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez è stata la protagonista di uno spiacevole episodio: l’argentina ha racconto il triste inconveniente su Instagram.

Non ha bisogno di presentazioni, Cecilia Rodriguez. Nonostante sia la sorella della bellissima e corteggiata showgirl, la giovane argentina è riuscita a ritagliarsi, anche lei, un posto davvero speciale nel cuore della moda italiana. Certo, notando la sua bellezza, i risultati non potevano essere differenti. Ma la vera e propria marcia di più che la sorella minore di Belen ha e che, ovviamente, la contraddistingue da tutte le altre donne appartenenti in questo mondo è la smisurata simpatia. Su Instagram, ad esempio, la giovane argentina è solita condividere dei simpatici siparietti con il suo fidanzato o anche divertenti racconti che, com’è giusto che sia, non passano assolutamente inosservati. L’ultimo risale a qualche ore fa. Quando, tramite un’IG Stories, Cecilia ha raccontato di uno spiacevole episodio. Ecco i dettagli.

Cecilia Rodriguez, spiacevole episodio in montagna: cosa le è successo

Come testimoniato da alcune recenti Instagram Stories di Cecilia Rodriguez, prima ancora di partire per l’Argentina, la coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna. E così tra neve, baite e freddo, la giovane modella, insieme ad Ignazio Moser, si appresta a trascorrere questi giorni in totale relax. È proprio qui, da quanto si evince dalle sue ultime immagini, la bella argentina è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Ci teniamo a rassicurare che, ovviamente, non è successo nulla di grave. Anche, com’è abituata a fare, Cecilia ha voluto raccontare il ‘triste’ episodio su Instagram.

Il racconto che Cecilia, pochissime ore fa, ha fatto su Instagram è davvero ‘incredibile’. È a cena insieme al suo fidanzato. E non solo. In queste IG Stories, l’argentina, infatti, racconta di essere stata invitata ad una cena di tutti uomini. “Non c’è una femmina, nemmeno una”, dice la sorella minore di Belen per ‘documentare’ la sua amarezza a riguardo.