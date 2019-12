Cenone di Capodanno da Carlo Cracco: quanto costa e cosa comprende il menù, vediamo insieme come si può scegliere di trascorrere le ultime ore del 2019

Quanto costa il cenone di Capodanno da Carlo Cracco? Nel suo bistrot in Galleria Vittorio Emanuele a Milano i prezzi sono abbastanza elevati. In effetti, non è la prima volta che lo chef stellato finisce nell’occhio del ciclone per quello che riguarda le cifre richieste per ogni portata. Per quanto riguarda il cenone di Capodanno, abbiamo a che fare con un prezzo che comprende un pacchetto completo. Un menù fisso. Un menù che però può variare in base a ciò che si sceglie di bere. Se si vuole festeggiare in grande stile e regalarsi un’esperienza imperdibile, beh, non si può stare molto attenti al portafogli. Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consiste questo menù e quanto costa in realtà.

Carlo Cracco: quanto costa il cenone di Capodanno nel suo ristorante a Milano

Se vi state domandando dove passare il capodanno, di sicuro, avrete fatto un bel giro tra idee e proposte per il cenone nella vostra città. Se vi trovate a passare per Milano, beh, potreste pensare di passare le ultime ore del 2019 nel locale di Carlo Cracco. Ma quanto costa? Si parla di un menù da 400 euro. Ma se si vogliono aggiungere dei calici di vino bisogna preventivare 600 euro da spendere nella serata di San Silvestro.

Abbiamo conosciuto il prezzo, bene. Ma cosa comprende il menù?