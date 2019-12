Cristina Buccino in body rosa: il lato B è perfetto e Instagram esplode

Instagram, la foto di Cristina Buccino manda in tilt i fan: il suo lato B è perfetto e la modella non ne fa mistero.

Cristina Buccino è una modella e showgirl classe 1985 che ha conquistato il mondo televisivo. Prima come modella e poi subito dopo in tv, la Buccino si è fatta conoscere quando ha partecipato al gioco Tutto per Tutto e nei panni di professoressa nel programma Rai 1 L’Eredità. Ha partecipato anche all’Isola dei famosi e dopo questa avventura nel 2015, Cristina ha deciso di abbandonare la tv per dedicarsi semplicemente alla vita sui social network che, a sua detta, considera più stimolante, creativa ed affascinante.

Il lato B di Cristina Buccino su Instagram infiamma i l web

Cristina Buccino su Instagram pubblica così moltissime foto di lei che la ritraggono nei momenti più disparati. Sia nelle vesti di conduttrice radiofonica su Radio 105, che come promotrice di diversi marchi di abbigliamento. Una foto pubblicata a inizio dicembre ha letteralmente ottenuto una pioggia di like con oltre 80.000 cuori che dimostrano come la ragazza abbia conquistato il mondo dei social network. Il motivo per cui questa foto ha avuto un così grande successo è il fatto che la ritrae con un body rosa di lana degli scaldamuscoli. Tutto riporta alla mente sicuramente dei film famosi come Flashdance e la fantasia galoppa. La ragazza è di schiena e il suo lato B perfetto è in bella mostra facendo così impazzire i suoi fan. I followers hanno commentato lo scatto dicendo che è bellissima, seducente, una vera e propria stella, una donna di classe, spettacolare, unica e semplicemente incredibile.

Cristina Buccino e Kolarov? La smentita

Cristina Buccino da poco è anche finita nell’occhio del ciclone in quanto le è stato attribuito un flirt con un calciatore, Kolarov. La ragazza smentisce tutto e dichiara di non conoscerlo nemmeno e usa parole anche piuttosto forti nei confronti dei giornalisti che hanno parlato di questo flirt. La Buccino non si trattiene e parla di “porcate e bugie inventate di sana pianta”. Si scusa poi per essere stata magari molto cruda, ma chiede che questi gossip finiscano subito e invita tutti i giornalisti a farsi una vita.