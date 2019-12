Ospite di Domenica In oggi domenica 22 dicembre Massimo Ceccherini: il famoso attore ha regalato sorrisi a tutti, poi il saluto ironico alla D’Urso. I telespettatori sono rimasti senza parole.

Oggi 22 dicembre 2019 nella puntata di Domenica In è stato ospite Massimo Ceccherini: il famoso attore è tornato al cinema con il film Pinocchio, scritto insieme a Matteo Garrone. Questa è una nuova esperienza importante per l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi che ha condiviso il set insieme a Roberto Benigni e Gigi Proietti. A Mara Venier ha raccontato molte cose di sé regalando anche tantissimi sorrisi: ad una certa si è alzato in piedi per ballare insieme alla conduttrice. Una frase ha spiazzato tutti. Vediamo di che si tratta.

Domenica In, Massimo Ceccherini in diretta sconvolge tutti: “Ciao D’Urso”

Massimo Ceccherini è stato oggi nella puntata di Domenica In per parlare del film Pinocchio: una sceneggiatura importante che ripercorre la storia dell’amato burattino creato da Geppetto oltre al fatto che il set è composto da attori di grande livello. Ceccherini ricordato sopratutto nei film di Leonardo Pieraccioni, ha regalato tante risate nello studio di Mara Venier e nel farle dei complimenti ha tirato in ballo Barbara D’Urso, lasciando lo studio senza parole.

Si parlava di nonne e la sua visione di nonna è quella che fa la calza, ha i capelli bianchi ed i bimbi quando vedono la loro canticchiano canzoncine. Secondo l’attore i nipoti della Venier quando vedono la loro nonna pensano ‘Guarda che nonna’. Le parole al miele per la conduttrice sono state interrotte da una canzone particolarmente sensuale. Ceccherini si è alzato per ballare con lei ed ha urlato ‘Ciao D’Urso’ ironicamente, lasciando intendere quelle che (probabilmente) sono le sue ‘preferenze’.