Eleonora Rocchini sarebbe stata avvistata a Napoli con un uomo e poco dopo sarebbe arrivato il commento rabbioso di Oscar Branzani

La storia d’amore tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini è ormai tramontata. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e la loro storia è proseguita lontano dalle telecamere fino a qualche settimane fa, quando hanno annunciato di aver chiuso la loro relazione. I motivi non sono ancora ben noti, ma c’è chi ipotizza possa esserci stato un tradimento da parte della Rocchini con l’ex fidanzato della sorella di Oscar. In queste settimane si sono susseguite varie frecciatine, di cui l’ultima proprio poche ore sull’account Instagram di Oscar.

Oscar Branzani, il commento su Instagram è per Eleonora Rocchini?

Nelle ultime ore è giunta una segnalazione sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: la Rocchini pare sia stata avvistata a Napoli in compagnia di Nunzio, ex fidanzato di Dalila Branzani. I due pare si stiano frequentando, anche se Eleonora non ha mai confermato tali voci. La segnalazione, però, pare sia arrivata anche ad Oscar, che su Instagram si è lasciato andare con un commento abbastanza rabbioso: “Ti rendi conto di essere fortunato solo dopo aver realizzato che una me**a invece di te sceglie un suo simile“. Un commento pubblicato tra le stories che sembrerebbe indirizzato proprio alla sua ex fidanzato. L’astio tra i due ex fidanzati, dunque, sembra non passare. La Rocchini è stata anche attaccata duramente da Dalila, che si è sentita tradita dalla ex cognata.

Fino a quando però Eleonora non deciderà di uscire allo scoperto, la sua storia con Nunzia non potrà essere ufficializzata. Al momento, infatti, sono solo indiscrezioni, che lasciano il tempo che trovano. Auguriamo ad Eleonora e Oscar di voltare pagina e di non rimuginare odio e astio.