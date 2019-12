Elisabetta Canalis, scollatura davvero esplosiva: la posa a gambe aperte fa impazzire i fan, lo scatto su Instagram è a dir poco ‘bollente’.

Elisabetta Canalis è una delle donne più sensuali della tv italiana. Da qualche anno la showgirl è lontana dalle scene, perché si è trasferita negli Stati Uniti insieme al marito Brian Perri, da cui ha avuto una splendida bambina, Skyler Eva. Anche se non è più in Italia, però, Elisabetta è molto attiva sui social e i fan riescono a seguirla in tutto ciò che fa attraverso le foto e i video che pubblica sul suo profilo Instagram. Molte di queste sono davvero mozzafiato, perchè mettono in mostra il suo corpo da urlo e le sue forme da capogiro. Proprio come quella che la Canalis ha pubblicato poco fa, una foto in cui si vede in primo piano la sua scollatura esplosiva. Ma è soprattutto la posa a gambe aperte a far impazzire i fan: scopriamo insieme lo scatto pubblicato sui social.

Elisabetta Canalis, scollatura esplosiva: la foto a gambe aperte è super, Instagram in tilt

Elisabetta Canalis sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella showgirl ha pubblicato poco fa una foto a dir poco da capogiro, in cui si vede in primo piano il suo decolleté esplosivo. Nella foto Elisabetta indossa un abito nero a pois bianchi dalla scollatura davvero profonda ed è impossibile non guardarla proprio lì. Ma se la scollatura fa impazzire i fan, ancora di più ci riesce la posa della showgirl, che è davvero super sensuale. La Canalis infatti è seduta con le gambe aperte e si alza leggermente la gonna, mandando in visibilio tutti i suoi ammiratori, che hanno subito riempito il post di like e commenti, a dir poco sbalorditi per la sua incredibile sensualità. Giudicate voi stessi!