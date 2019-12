Instagram si è letteralmente infiammato con queste ultime Instagram Stories di Elisabetta Gregoraci in bagno: la showgirl è senza vestiti.

Lascia sempre di stucco i suoi followers, Elisabetta Gregoraci. E lo ha fatto anche pochissime ore. Quando, su Instagram, ha pubblicato delle entusiasmanti ed incredibili Stories. Siamo abituati ad ammirare la sua bellezza, questo è vero. Eppure, con queste immagini, la conduttrice si è letteralmente superata. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, si riprende mentre è in bagno. Ma ciò che cattura l’attenzione è, però, il modo con cui si riprende. In suddette immagini, Elisabetta è completamente senza vestiti. Certo, nulla di scandaloso, sia chiaro. Fatto sta che, senza alcun dubbio, alla visione di tale immagini, il popolo Instagram si sarà letteralmente infiammato. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci in bagno senza vestiti: Instagram è su di giri

È volata a Dubai, Elisabetta Gregoraci. Insieme a suo figlio Nathan Falco, la conduttrice calabrese ha deciso di lasciare l’Italia e, soprattutto, il freddo della nostra penisola, per trascorrere il Natale in un posto tanto desiderato ed, ammettiamolo, con un clima decisamente diverso rispetto a quello del nostro paese. Questo è quello che traspare dalle sue ultime Instagram Stories. Infatti, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, l’ex moglie di Flavio Briatore ha pubblicato delle immagini davvero elettrizzanti. Che hanno come ‘tema’ principale la sua bellezza. Già in diverse occasioni, come sappiamo, abbiamo potuto ammirarla in tutta la sua sensualità ed eleganza. Ma così, ammettiamolo, si è letteralmente superata. Sapete perché? Semplice: Elisabetta si riprende in bagno completamente senza vestiti. Ma ecco i dettagli:

Ve l’avevamo detto che non era nulla di scandaloso. Perché sì, si riprende senza vestiti. Ma, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, indossa un fantastico bikini. Ovviamente, alla visione di tale immagini, i suoi sostenitori su Instagram si sono letteralmente infiammati. E, notando la fisicità della conduttrice, reazione diversa non si poteva affatto avere.