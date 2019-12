Quanti figli ha Fabio Fazio e dove vive il conduttore di Che Tempo Che Fa?

Cosa sappiamo della vita privata di Fabio Fazio: quanti figli ha, dove vive e chi è sua moglie.

Fabio Fazio è un conduttore di grande successo della RAI. Il suo programma Che tempo che fa va avanti ormai da moltissimi anni e il successo è sempre garantito da un numero di telespettatori elevato ad ogni puntata. Ma cosa sappiamo della vita privata di Fabio Fazio? Ha moglie e figli? Dove vive?

Chi è la moglie e quanti figli ha Fabio Fazio

Per quanto riguarda la moglie sappiamo che il conduttore Rai è sposato dal 1994 con la sua compagna che si chiama Gioia Selis. Con lei ha avuto due figli Michele, primogenito nato nel 2004, e Carolina nata nel 2009. La coppia di Fabio Fazio e Gioia preferisce rimanere lontano dai riflettori. Infatti su di loro, come vita privata, abbiamo poche informazioni. Non amano infatti gli eccessi e non sono nemmeno troppo attivi sui social. Il presentatore utilizza spesso Twitter dove posta aggiornamenti e curiosità proprio sul lavoro, sugli ospiti che arrivano in trasmissione e su tutte le sue ultime novità.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa

L‘ultima puntata del 2019 di Che Tempo Che Fa vedrà come ospiti Antonio Conte, Roberto Bolle, Belen Rodriguez, i Negramaro, Roberto Saviano, Luciana Littizzetto e ovviamente Filippa Lagerback.

Quanto guadagna Fabio Fazio?

Rimanendo poi in tema di vita privata di Fazio sappiamo che il suo guadagno è sempre stato al centro di numerose polemiche. Come ha dichiarato al Corriere della Sera nel 2017 quell’anno avrebbe percepito come guadagno €2000000. Una cifra elevata, ma non tanto quanto avevano invece dichiarato altri giornali che parlavano di 80 milioni di euro.

Dove abita Fazio

Fabio Fazio è ligure e ha una casa Celle Ligure, una villa con, pare, un giardino di oltre 7000 metri pieno di ulivi. Sesso per le vacanze va a Varazze ma ha una casa anche a Milano e sembra persino a Parigi.