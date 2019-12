Francesco Sole e Giulia Cavaglià, la foto per gli auguri di Natale su Instagram fa discutere: piovono commenti per un dettaglio, ecco le ‘accuse’ dei fan.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono da poco diventati una coppia. Ex tronista di Uomini e Donne lei, scrittore e webstar lui, erano inizialmente grandi amici, ma poi si sono innamorati e da quando hanno reso ufficiale la loro storia, sono davvero inseparabili, nonostante alcuni attacchi social da parte dell’ex di lei, Manuel Galiano. Nulla ha scalfito la relazione tra i due ragazzi, che sembrano davvero felici e sereni insieme. Poco fa la coppia ha pubblicato un post per fare gli auguri di Natale ai propri fan, ma un dettaglio dello scatto ha attirato l’attenzione di tutti, provocando una pioggia di commenti, alcuni anche con ‘accuse’ e critiche ai due: ecco cos’è successo.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià, la foto di Natale non piace a molti fan: le ‘accuse’ su Instagram

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una coppia davvero molto unita. I due ragazzi stanno insieme da poco tempo, dopo che la loro amicizia si è trasformata in amore, e poco fa hanno fatto ‘discutere’ con una foto per gli auguri di Natale ai fan. Nello scatto i due sono a letto, Giulia è stesa in posizione supina con le gambe alzate, mentre Francesco è in ginocchio accanto a lei, e le mantiene i piedi tra le mani. “All I want for Christmas is Giulietta”, scrive lui nella didascalia.

Ma lo scatto con la posa ‘particolare’ non è piaciuto a tutti, provocando una serie di commenti anche di critica e accusa nei confronti della coppia, con qualcuno che ha addirittura definito Francesco un ‘feticista’. Altri hanno invece criticato la poca sobrietà dello scatto, utilizzando anche il termine ‘trash’. Ecco alcuni dei commenti.