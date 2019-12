In una delle sue ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis ha confessato di essere triste a pochi giorni dal Natale: ecco cosa le è successo.

È ritornata a Roma, Giulia De Lellis. In prossimità del Natale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ritornata dalla sua famiglia. Perché, come sappiamo, Giulia è una delle influencer più affermate in Italia. Ed è più che normale, quindi, che sia sempre in viaggio per lavoro. Senza considerare, tra l’altro, che da quando fa coppia fissa con Andrea Iannone, si è trasferita a Lugano. In fondo, però, si sa: le feste si trascorrono in famiglia. E, da quanto traspare dalle sue ultime Instagram Stories, Giulia ha voluto rispettare questa ‘tradizione’. Nonostante questo, però, la De Lellis ha confessato di essere triste. Proprio su Instagram, pochissime ore fa, ha ammesso di essere un po’ giù di morale. Sapete perché? Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Ma scopriamo insieme i motivi.

Giulia De Lellis, la confessione su Instagram: “Sono triste”, cosa le è successo

Non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers, Giulia De Lellis. Proprio sul suo canale Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è solita condividere, oltre che entusiasmanti foto di lei, racconti di tutto ciò che le accade durante il giorno. Ad esempio, ieri pomeriggio abbiamo potuto ‘assistere’ ad un fantastico pomeriggio romano durante il quale, insieme a sua nipote Matilde e sua madre Alessandra, si è accinta a preparare una ghirlanda di Natale personalizzata. Tuttavia, nonostante questo pomeriggio familiare, poche ore dopo, l’influencer ha dichiarato di essere triste. C’entrerà la sospensione di Andrea Iannone? Assolutamente no! Ecco perché, a pochi giorni dal Natale, Giulia si è lasciata andare a questa clamorosa confessione:

Ebbene si. Giulia è triste perché, a pochi giorni dal Natale, ha già fatto tutti i regali. “Perché sono sempre così organizzata?” scrive la De Lellis. Invece voi a che punto state? Già fatti tutti i regali?