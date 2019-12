La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per partire, eppure, pochissime ore fa, il programma ha ricevuto un duro attacco: ecco perché.

Mancano davvero pochissime settimane. E, finalmente, inizierà la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tutto, ormai, è stato stabilito. A partire, quindi, dal conduttore. Che, per la prima volta in assoluto, sarà Alfonso Signorini. Fino a terminare, poi, con Wanda Nara e Pupo, nei panni dei due opinionisti. Ed, ovviamente, i concorrenti. Fino a questo momento, infatti, ne sono stati svelati soltanto alcuni. Per scoprire il cast completo, a quanto pare, dovremo attendere un altro po’. Tuttavia, c’è chi, alla vigilia del reality, esprime la sua amarezza per non essere stata chiamata a prendervi parte. Lanciando, tra l’altro, un vero e proprio duro attacco. Di chi parliamo? E, soprattutto, cosa è realmente accaduto? Ecco tutto nei minimi dettagli.

Grande Fratello Vip, duro attacco al programma: “Mi sarei aspettata un loro invito”

Dopo il ‘giallo’ di Marco Carta, anche un altro personaggio pubblico si ‘scaglia’ contro il Grande Fratello Vip. Ospite di un noto programma di Manila Gorio su Antenna Sud, il vip in questione ha lanciato un duro attacco al reality di Canale 5. Di chi parliamo? Di Eliana Michelazzo. Ebbene si. Dopo il ‘caso’ Pamela Prati, le fantomatiche nozze e, soprattutto, il presunto Marco Caltagirone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel programma Il Punto, si è detta di essere pronta a riscattarsi. È proprio per questo motivo che, alla padrona di casa, racconta di aver aspettato un invito da parte del Grande Fratello Vip. “Sono stata usata dalla televisione, volevo riscattarmi”, dice l’ex agente della sarda. Il suo desiderio, però, non è stato esaudito. Certo, per il momento. Chissà, magari, in attesa dell’8 Gennaio, la sua proposta verrà presa in considerazione? Staremo a vedere! A voi piacerebbe vedere la romana nella casa più spiata d’Italia?

