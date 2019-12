Irene Capuano senza veli su Instagram: l’ex di Luigi Mastroianni si mostra così

L’ex fidanzata di Luigi Mastroianni, Irene, si mostra senza veli su Instagram e il web esplode.

Irene Capuano è diventata famosa nel mondo dello spettacolo per aver partecipato come corteggiatrice al programma Uomini e Donne ed essere stata poi la scelta di Luigi Mastroianni all’epoca tronista. La storia è durata qualche tempo, ma verso novembre abbiamo scoperto che la loro relazione era finita. Anche se si parla di qualche ipotetico ritorno di fiamma, oggi non ci sono certezze. E sui social intanto Irene Capuano continua la sua vita e alcuni scatti sono particolarmente interessanti e fanno impazzire i fan.

Irene Capuano nuda su Instagram

Qualche giorno fa la Capuano si è scattata una foto a Canazei, alla fine della sua vacanza, che la mostra praticamente nuda. La ragazza è infatti su un balcone circondata dalla neve, avvolta soltanto da un piumone che copre il minimo indispensabile. Ma tutte le sue forme e il suo lato B si vedono benissimo. La ragazza così cerca di scherzare e dichiara che il freddo tonifica. Sotto alla foto ci sono poi moltissimi commenti. Alcuni che la osannano dicendo che è bellissima e che si merita di trovare presto un amore. Altri invece le muovono critiche pesanti perché sostengono che pur di far parlare di lei anche ora che non sto più con Luigi, abbia trovato l’escamotage di spogliarsi e di scattarsi delle foto un po’ più bollenti. La maggior parte dei fan la trovano comunque bellissima e le fanno tantissimi complimenti: “Molti cuori si fermeranno per infarto vedendoti” scrivono alcuni followers e altri dichiarano che Irene non ha assolutamente bisogno di tonificarsi che la sua bellezza è palese e sotto gli occhi di tutti.