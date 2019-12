Chi è Davide Graziano, l’ex compagno di Luciana Littizzetto

Chi era l’ex compagno di Luciana Littizzetto e perché la loro storia d’amore dopo quasi 20 anni è finita. I figli in affido e la carriera in tv.

Luciana Littizzetto è la compagna inseparabile di trasmissione di Fabio Fazio. I due ormai formano una coppia collaudata che nella trasmissione Che tempo che fa ottiene sempre un grandissimo successo in termini di share e ascolti. La vita privata di Luciana Littizzetto è piuttosto nota. Sappiamo infatti che ha due figli in affido e un compagno Davide Graziano ex batterista del gruppo musicale Africa United.

Luciana Littizzetto e la fine della storia d’amore

I due però oggi hanno divorziato. Sono stati insieme dal ’97 fino al 2018 e quando la loro storia d’amore è terminata la conduttrice e showgirl ha chiesto rispetto alla stampa perché ovviamente la situazione era piuttosto delicata. Si è dichiarata molto delusa perché pensava di avere un rapporto di lealtà col suo compagno e invece ha scoperto che non era così. I due non si erano mai sposati e perché la Littizzetto non crede nel matrimonio come istituzione. I due hanno così comunque creato una famiglia perché hanno avuto in affido due figli di origine macedone che all’epoca avevano 9 e 12 anni. Oggi sono cresciuti e sono dei ragazzi adulti. Jordan lavora nel mondo della televisione mentre Vanessa è un appassionata di arte.

La carriera di Luciana Littizzetto

Per quanto riguarda la carriera di Luciana Littizzetto forse non tutti sanno che è diplomata al conservatorio dove ha studiato pianoforte ed è laureata anche in lettere. Ma quando ha frequentato la scuola di recitazione dell’Istituto di arte spettacolo è lì che ha capito veramente la sua vocazione così vulcanica di fare televisione. Nel 1993 è entrata infatti nel mondo della TV insieme a Claudio Bisio e da lì ha preso parte a moltissimi programmi televisivi di grande successo.