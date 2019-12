In questa ultima foto su Instagram, Nilufar Addati si lascia immortalare con una giacca completamente aperta: sotto spunta un dettaglio ‘clamoroso’.

Vi ricordate di Nilufar Addati? Beh, data la sua straordinaria bellezza, l’ex tronista di Uomini e Donne non può assolutamente dimenticata così facilmente. Perché sì, durante il suo percorso nel dating show di Canale 5, la napoletana si è fatta apprezzare per il suo forte carattere e, soprattutto, per la risposta sempre pronta. Ma, diciamoci la verità, anche a livelli di fascino, la Addati non scherza affatto. È davvero giovanissima. Eppure, vanta di una freschezza e di una leggiadria davvero più unica che rara. Lo testimonia alla grande quest’ultima foto condivisa sul suo canale Instagram. La napoletana, infatti, si lascia immortalare con una fantastica giacca completamente aperta. Ed è proprio per questo motivo che quel dettaglio ‘clamoroso’ non può assolutamente passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Nilufar Addati, la giacca è aperta: quel dettaglio non sfugge

Siamo abituati ad ammirare Nilufar Addati in tutta la sua bellezza, c’è da dirlo. Ciò che più la contraddistingue da tutte le sue altre ‘colleghe’ è proprio la smisurata semplicità. Perché, ammettiamolo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ama applicare sul suo viso trucchi eccessivi, a meno che non sia ‘costretta’ a farlo per lavoro, eppure è sempre fantastica. Ce ne ha dato prova quando, completamente nuda, si è affacciata al balcone a Parigi. E ce ne ha dato la conferma pochissime ore fa. Quando, tramite il suo canale Instagram, ha condiviso una foto con una fantastica giacca completamente aperta. Dalla quale, com’è giusto che sia, si intravede un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Di cosa parliamo? Diamoci un’occhiata insieme:

Ci avete fatto caso anche voi? Diciamo che è praticamente impossibile non notarlo. Sotto la giacca, da come si può chiaramente vedere, Nilufar non indossa nulla. O, perlomeno, è questo che traspare dalla foto in questione. In ogni caso, con o senza reggiseno, la napoletana, ancora una volta, è favolosa. Vero?