Cosa dicono le stelle per i Natale? Vi sveliamo, segno per segno, come saranno le vostre festività: ecco l’oroscopo della settimana di Natale.

Natale è alle porte: mancano poche ore all’inizio della settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019. Ad inizio dicembre vi abbiamo accennato come sarebbe andato l’ultimo mese dell’anno ma per Natale ci sono delle novità da parte delle stelle. Siete curiosi di scoprire come andranno le vostre vacanze natalizie secondo l’oroscopo? Sarà una settimana davvero positiva per Leone, Vergine e Sagittario; cattive notizie invece per Bilancia e Cancro. Ecco per voi l’oroscopo della prossima settimana.

Oroscopo settimana di Natale, dal 23 al 29 dicembre: Leone e Vergine fortunati, Bilancia serve pazienza

ARIETE: Non è un buon momento per l’amore: c’è molta confusione. I single invece sono alla ricerca di un partner: importante è restare calmi nell’ambito lavorativo per valutare con cura i passi da fare. Si prevede una settimana tranquilla, in famiglia: evitare mosse azzardate.

TORO: Venere è dalla vostra parte ed è un buon momento questo per lanciarsi in nuove avventure. Nei giorni di festa risolverete problemi di coppia. Nel lavoro ci sono orizzonti sereni e felici: a metà settimana le stelle ti regalano fortuna che porterà novità.

GEMELLI: Dopo le ultime indecisioni ed i dubbi in amore, è arrivato il momento di voltare pagina. Nel lavoro ci sono alcune situazioni che potrebbero sbloccarsi: cambieranno le cose anche se qualcuno ci rema contro. Giorni natalizi fortunati.

CANCRO: Occhio alle provocazioni: siate forti e non credete a ciò che vi viene detto. E’ un periodo nervoso con i sentimenti: attenzione. La fortuna non è proprio dalla vostra parte in questa settimane: mantenete la calma, serve pazienza.

LEONE: L’inizio settimana è ottimo per sbrogliare alcune situazioni ma attenzione a sabato. Chi vive in una coppia da molti anni sentirà il bisogno di avere qualcosa in più. Il 2020 anno redditizio per il lavoro: giornate fortunate quelle natalizie.

VERGINE: Momento ottimo per fare le proprie valutazioni in amore: nuovi incontri per i single. Ci sono ottime novità per chi vive una lunga storia d’amore. Alcune questioni economiche vanno risolte ma il giorno dopo Natale potrebbe arrivare qualche bella notizia.

BILANCIA: Dicembre non è stato un mese facile: c’è stato malcontento e bisognerebbe ricostruire qualcosa che si è rotto. Le tensioni in famiglia potrebbero cadere sul lavoro: occhio alla stanchezza. Dopo Natale le tue giornate miglioreranno.

SCORPIONE: E’ il momento di ripartire: le stelle potrebbero portarti una persona speciale nella tua vita. Questa settimana di feste è una buona occasione per prendere iniziative in nuovi campi: recupero intorno al 26.

SAGITTARIO: Venere è dalla tua parte: c’è un immotivato bisogno di emozionarsi e vivere situazioni divertenti. Nell’ultimo periodo sono andati via troppi soldi e bisogna recuperarli in qualche modo. Sotto Natale un piccolo premio per il segno.

CAPRICORNO: Progetti romantici favoriti: i nati in questo segno ci credono molto nell’amore e nella passione e per questo motivo nella notte di Natale faranno delle promesse importanti. In arrivo una settimana fortunata.

ACQUARIO: Questo è il momento giusto per cambiare aria: la fine dell’anno sarà impegnativa ma cerca di non desiderare l’impossibile. Sul lavoro settimana interessante: dopo Natale ci saranno giornate davvero positive.

PESCI: Torna la tranquillità: potrai goderti le feste natalizie in maniera positiva perchè porteranno effetti piacevoli. Per le coppie durature è l’ora di organizzare il futuro insieme.

Per scoprire altro sull’oroscopo CLICCA QUI