Durante la sua intervista a Verissimo, Paolo Ruffini è stato il protagonista di un episodio davvero imbarazzante: ecco la reazione della Toffanin.

È stato uno degli ospiti della puntata natalizia di Verissimo, Paolo Ruffini. In attesa di poter assistere al suo show e, soprattutto, alla nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, l’attore fiorentino si è raccontato alla bella padrona di casa. Non ha tralasciato nulla, nemmeno in merito anche alla fine della sua storia d’amore con Diana Del Bufalo. L’ex concorrente di Amici ha ufficializzato la rottura qualche giorno fa su Instagram. Ma soltanto ieri, durante la puntata dello show del sabato pomeriggio, il buon Ruffini si è espresso al riguardo. Tuttavia, è proprio durante la sua intervista che l’attore è stato protagonista di un episodio davvero ‘imbarazzante’. Che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passato inosservato. Neanche agli occhi di Silvia Toffanin. Ecco cosa è accaduto. E, soprattutto, qual è stata la reazione della conduttrice.

Paolo Ruffini a Verissimo, l’episodio ‘imbarazzante’: Silvia Toffanin spiazza

Era pronto ad iniziare a raccontarsi, Paolo Ruffini a Verissimo. Quando, ancora prima di iniziare la sua intervista, è stato il protagonista di un episodio davvero imbarazzante. Che, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato al pubblico a casa ed, ovviamente, alla bella padrona di casa. Cos’è successo? Nulla di scandaloso, ovviamente. Fatto sta che, mentre interagiva con Silvia Toffanin, il buon Ruffini le ha letteralmente sputato in faccia involontariamente. Tuttavia, resosi conto della gaffe ha chiesto alla padrona di casa: “Ti ho sputato?”. Immediata è stata la reazione dell’ex letterina che, mentre tentava di pulirsi, ha detto: “Si, iniziamo malissimo”. Ovviamente, l’episodio ha suscitato l’ilarità di tutto il pubblico in studio. Compresa la bellissima conduttrice. Ed, ovviamente, l’attore fiorentino. Che, visibilmente imbarazzato, ha cercato di giustificarsi di tale gesto.