Roberto Bolle è fidanzato? Chi è il suo compagno e cosa sappiamo

Il ballerino Roberto Bolle è fidanzato oppure no?

Roberto Bolle famosissimo ballerino tra i più amati e seguiti al mondo sarà ospite questa sera nel programma di Fabio Fazio Che tempo che fa per l’ultima puntata del 2019. È stato uno degli unici ballerini ad essere primo ballerino dell’American Ballet Theatre di New York e anche etoile del Teatro alla Scala. Chi però non conoscesse bene Roberto Bolle sarà curioso di sapere qualcosa di più della sua vita privata.

Roberto Bolle è fidanzato?

Classe 1975 Roberto Bolle nasce a Casale Monferrato e la sua passione per la danza lo porta già da piccolissimo ad entrare nell’accademia del Teatro alla Scala quando aveva solo 11 anni. Roberto ha un fisico statuario ed è diventato un sex symbol in tutto il mondo. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale non abbiamo notizie certe ma molte supposizioni. Quando aveva pubblicato alcune foto in compagnia di Marco Mengoni molti rumors li volevano proprio come una coppia. Eppure Roberto Bolle non si è mai dichiarato a livello sessuale e non ha mai parlato della sua omosessualità. Tuttavia gli sono stati attribuiti moltissimi flirt come quello con Antonio Spagnolo chirurgo estetico Milanese che ha svelato di aver avuto una relazione con il ballerino di circa un anno. La loro passione purtroppo dopo qualche tempo però è andata scemando e Roberto Bolle dal canto suo non ha mai voluto dire niente di più.

Roberto Bolle in televisione

Questa sera Roberto Bolle sarà ospite da Che tempo che fa di Fabio Fazio e racconterà di più della sua vita privata e della sua vita professionale. L’ultimo appuntamento che lo ha visto protagonista in televisione è stato l’evento di Capodanno nel 2018 con Sono davvero molto felice e che ha letteralmente avuto successo pazzesco. In TV ha anche portato il programma Danza con Me, andato in onda il primo gennaio del 2019 e che anche in questo caso ha ottenuto successo strepitoso.