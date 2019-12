Jessica Battistello ospite in radio insieme al fidanzato Andrea, ha commentato il trono di Alessandro Zarino: ecco le parole dell’ex concorrente di Temptation Island.

Sono trascorsi parecchi mesi ormai dal flirt tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino: nel villaggio di Temptation Island c’era anche il fidanzato di lei, Andrea, e ne ha sofferto molto. Oggi Jessica e Andrea sono di nuovo una coppia ed il loro amore, dopo quello che è successo, è ancora più forte. Il bene per Zarino però non è sparito e la giovane veneta ospite in una trasmissione radiofonica ha parlato del trono del napoletano appena concluso. Ecco le sue parole.

Jessica Battistello torna a parlare di Alessandro Zarino: la rivelazione inaspettata

Jessica Battistello vive la sua vita con Andrea Filomena mentre Alessandro Zarino ha iniziato da poco una love story con Veronica Burchielli dopo l’esperienza di Uomini e Donne: sono passati mesi dal flirt tra il napoletano e la veneta ma il bene è rimasto comunque vivo. E così Jessica ospite di una trasmissione radiofonica, Non succederà più su Radio Radio, ha commentato il trono della sua ex fiamma: “L’ho sentito tre settimane fa, dopo la puntata di Uomini e Donne con la scelta, volevo sapere come stava”.

Nel programma hanno avuto un rapporto molto stretto e la veneta ha sottolineato che è stata una ‘relazione’ nata in maniera spontanea, senza finzione. “Non credo che abbia finto con me. Tra tutti, Alessandro era il ragazzo che si metteva meno in mostra. E’ stata una cosa spontanea, veniva da me perchè ci trovavamo bene. Detto questo, chi è che non va a Temptation Island perché è in cerca di un po’ di visibilità? Se aspirava lui al trono penso che valga dal primo all’ultimo… Là si sa che ci sono le telecamere”.

La giovane ha poi concluso l’argomento Zarino facendogli un bellissimo complimento: ha rivelato che è un bravissimo ragazzo, molto delicato ed un buon ascoltatore.