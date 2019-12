Alessandro Zarino, parole inaspettate a Veronica Burchielli attraverso le storie Instagram: “Mi sento ancora più solo”, cosa succede alla neo coppia nata a Uomini e Donne.

Alessandro Zarino ha avuto un percorso molto ‘particolare’ a Uomini e Donne. L’ex tronista è uscito solo dal programma, dopo il ‘no’ di Veronica Burchielli, ma quando quest’ultima è salita sul trono, ha voluto richiamarlo, chiedendogli una seconda possibilità, che lui ha deciso di concederle. I due hanno abbandonato il dating show insieme, senza la classica scelta con i petali, ma con tanta voglia di conoscersi e viversi lontano dalle telecamere. In questo primo periodo, la coppia è stata molto insieme e non sono mancate dolci dediche reciproche. Poco fa Alessandro ha spiazzato tutti, in particolare la stessa Veronica, con alcune storie su Instagram, nelle quali ha detto di sentirsi molto solo: ecco cosa succede alla coppia.

Alessandro Zarino spiazza tutti con le parole a Veronica: “Mi sento ancora più solo”, cos’è successo

Alessandro Zarino ha spiazzato tutti poco fa con alcune storie Instagram dedicate a Veronica Burchielli, con cui ha iniziato da poco una storia. L’ex tronista ha detto di sentirsi molto solo in questi giorni. E’ già crisi con la sua fidanzata? Ma no, al contrario! I due sono diventati inseparabili da quando è finita l’esperienza a Uomini e Donne e in questi giorni sono stati costretti a stare lontani per i rispettivi impegni.

Alessandro ha voluto dedicare alcune dolci parole a Veronica, dicendo che nonostante sia stato solo per tanto tempo, sente molto la sua mancanza. “Piccola, mi sento ancora più solo quando non ci sei”, ha detto Zarino, facendo letteralmente ‘sciogliere’ la Burchielli. Le sue parole suonano inaspettate proprio perché la loro è una storia comnciata da pochissimo, ma evidentemente è già talmente intensa che i due non riescono proprio a stare lontani. E a voi piace questa nuova coppia?