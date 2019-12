In una recente intervista per Alberto Dandolo, Alessia Marcuzzi ha raccontato di aver tradito nelle precedenti relazioni amorose: i dettagli.

È una delle conduttrici televisive più amate in assoluto, Alessia Marcuzzi. Al timone di tantissimi ed importanti programmi e reality show di successo, la giovane romana vanta di una carriera davvero eccellente. Come dicevamo precedentemente, infatti, la Marcuzzi è stata la colonna portante di numerosi show di successo. A partire da L’Isola dei Famosi, Le Iene Show. Fino a terminare con Il Grande Fratello. Insomma, una situazione lavorativa davvero pazzesca, c’è da dirlo. Ma, ammettiamolo, nemmeno la situazione sentimentale lo è da me. Da poche settimane, Alessia ha festeggiato i cinque anni di matrimonio con Paolo. Tuttavia, nonostante sembra aver trovato un equilibrio, sembrerebbe che, in passato, la conduttrice abbia tradito. A rivelarlo è stata la diretta interessata in una recente intervista per il settimanale Oggi. Ecco cosa dichiara ad Alberto Dandolo.

Alessia Marcuzzi: “Ho tradito più volte”, la confessione ‘choc’

È felicemente sposata da cinque anni con Paolo Marconi, Alessia Marcuzzi. Eppure, nonostante adesso abbia ritrovato un equilibrio, sembrerebbe che la vita sentimentale della giovane conduttrice televisiva non sia affatto stata sempre ‘rose e fiori’. Stando a quanto rivelato dalla diretta interessata in una recente intervista per il settimanale Oggi, la bella romana, nelle precedenti relazioni amorose, sia stata infedele. Ebbene si. Al giornale di Alberto Dandolo, la Marcuzzi confessa, probabilmente per la prima volta, di essere stata tentata più volte. E di aver, quindi, tradito. Tuttavia, nonostante il gesto, Alessia ha anche raccontato che, appena resasi conto di quanto accaduto, è sempre stata pronta a lasciare il compagno tradito. “Sono istintiva, di pancia, sono passionale”, si legge sulle pagine del settimanale. Ma non solo. Perché, come un vero e proprio fiume in piena, la Marcuzzi ha anche svelato cosa realmente vuole da una relazione d’amore. “Vorrei mi mancasse sempre il terreno sotto i piedi”, svela in esclusiva ad Oggi.

