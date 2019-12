Anna Falchi in reggiseno su Instagram: scollatura da urlo per la Lazio

Anna Falchi in reggiseno per festeggiare la squadra del cuore: non è la prima volta che l’attrice fa regali sexy ai tifosi della Lazio, ma stavolta ha proprio esagerato!

Anna falchi

Anna Falchi è una grandissima tifosa della Lazio e ha abituato i tifosi a “regali” super sensuali in occasione delle vittorie della sua squadra del cuore. Anche dopo l’ultima vittoria della Lazio Anna ha rispettato la sua personalissima tradizione, postando una foto in lingerie di pizzo che ha messo in mostra ancora una volta il suo décolleté da urlo.

Anna Falchi in reggiseno: pioggia di complimenti

Come ha spiegato nella didascalia scritta per la foto, negli ultimi tempi Anni ha scoperto di amare particolarmente le fotografie in bianco e nero, tanto da aver deciso di non usare il colore per l’ultimo regalo ai suoi follower e ai tifosi laziali.

La fotografia è un selfie in primo piano che indugia, naturalmente, sulle bellezze femminili di Anna: per l’occasione ha deciso di indossare un sensualissimo reggiseno in pizzo che è piaciuto moltissimo ai follower.

Pizzo nero, trucco non eccessivo e capelli perfetti: ancora una volta la Falchi ha saputo catturare l’attenzione dei suoi follower con eleganza, senza strafare ma soprattutto senza assolutamente essere eccessiva.

Proprio per questo motivo, oltre a conquistare i complimenti dei suoi moltissimi fan maschili, Anna raccoglie sempre tantissimi consensi da parte delle donne.

Tra i commenti più divertenti sicuramente quello del tifoso romanista che ha scritto, con la massima sincerità: “Sono della Roma, ma se questi sono i risultati continua pure a vincere, Lazio! Anna sei bellissima!”

Finirà che il club biancoceleste affiderà alle capacità promozionali di Anna Falchi la prossima campagna pubblicitaria per gli abbonamenti allo stadio: sarebbe di sicuro un grande successo!