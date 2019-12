Barbara D’Urso vola a Madrid ed incontra “l’uomo della sua vita”

Barbara D’Urso ha preso l’aereo ed è volata fino a Madrid: è proprio nella capitale spagnola che ha incontrato l’uomo della sua vita

Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram uno scatto riguardante il suo viaggio a Madrid. I suoi programmi sono andati in ferie per le feste di Natale, per questo è volata in Spagna. Sì, ci è andata con l’aereo, nonostante l’immensa paura. La conduttrice è sempre alle prese con il lavoro: i programmi da condurre sono tanti, per cui per un attimo abbiamo pensato andasse in Spagna per riposarsi. Invece, no! Ecco che spuntano fuori notizie della sua partecipazione a un programma di mediaset Espana. “Ma cosa ci faccio a Mediaset Espana? Provate a indovinare!”: questo il suo messaggio su Instagram, seguito da “Mai fermarsi” e “restate sintonizzati” con gli appositi hashtag. Cosa possiamo pensare, a questo punto? Cosa bolle in pentola?

Cosa ci fa Barbara D’Urso in Spagna?

Come ci ha rivelato, Barbara è in Spagna, a Madrid, negli studi Mediaset. Cosa ci fa lì e cosa bolle in pentola in ambito lavorativo, beh, questo ancora non possiamo saperlo. Intanto, però, si susseguono aggiornamenti su quello che sta ‘combinando’ lì la bella conduttrice partenopea. Alla fermata dell’autobus, ecco che si lascia ‘pizzicare’ con quello che definisce l’amore della sua vita.

Insomma, dubitiamo si possa trattare veramente dell’amore per la conduttrice. Si capisce perfettamente che si tratta di un post ironico. Come è evidente, ha voluto soltanto scherzare un po’ con i suoi follower di Instagram che sono stati al gioco. In tanti, infatti, hanno commentato con delle emoticon e tante risatine. Come vediamo, Barbara si è anche coperta il capo con una sciarpa: non sappiamo se per il freddo o per altro. Insomma, un post tutto da ridere quello della padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Adesso, però, la domanda resta una: quando tornerà in Italia?