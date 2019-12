Spunta un clamoroso retroscena su Barbara D’Urso: la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live avrebbe avuto un fidanzato segreto

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più discusse della televisione italiana. La napoletana conduce ben quattro programmi televisivi, ama mostrare la sua quotidianità sui social, meno la sua vita privata. È impossibile, infatti, sapere se la conduttrice abbia un fidanzato o se sia single. La napoletana, come sappiamo, professa di essere libera sentimentalmente. In passato, la D’Urso è stata fidanzata con Memo Remigi, ha avuto vari flirt con Miguel Bosé e Vasco Rossi ed ha avuto una lunga relazione con Mauro Berardi e Michele Carfora. Da Mauro ha avuto due figli, Giammauro ed Emanuele.

Barbara D’Urso ha avuto un fidanzato segreto?

Nel corso degli ultimi anni, alla D’Urso sono stati affibbiati presunti flirt mai confermati dalla conduttrice napoletana. Uno degli ultimi è stato con Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il concorrente soprannominato Tarzan durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia non ha mai nascosto di nutrire una certa passione per la conduttrice del reality show. La D’Urso, però, non si è mai sbottonata, concedendo solo una cena al vincitore del GF. A distanza di qualche anno, però, Mezzetti ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare cosa c’è stato veramente tra lui e Barbara. Il vincitore del reality show ha pubblicato un post su Instagram, scrivendo: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più, ma poi le cose belle finiscono purtroppo e dovrebbe rimanere il bene non l’odio. L’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”.

L’ex concorrente del Grande Fratello poi ha aggiunto nelle stories: “Non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire di essere adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione“.