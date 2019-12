Barbara D’urso in Spagna: lo scatto proprio con lui spiazza tutti

Barbara D’urso è volata in Spagna… Qui ha incontrato l’attore di una nota serie tv molto amata in Italia, lo scatto ha spiazzato tutti

Barbara D’Urso ieri si è recata in Spagna per poter lavorare negli studi di Mediaset Spagna. Qui la conduttrice si è sbizzarrita con la pubblicazione di moltissime Instagram Stories, in cui si aggira per gli studi dell’emittente televisiva. Barbara si è mostrata super entusiasta di questo viaggio lavorativo e ce ne sta rendendo partecipi ogni istante, attraverso i social network. Dopo lo spiacevole episodio accaduto durante l’ultima puntata dell’anno di ‘Live non è la D’Urso‘, la conduttrice si sta cimentando in nuove sfide lavorative. Ma proprio ieri sera in spagna, la conduttrice ha incontrato un personaggio amatissimo dal pubblico italiano… scopriamo chi è.

Barbara D’urso è volata in Spagna… L’incontro con l’attore di una nota serie tv ha spiazzato tutti

Barbara D’Urso ieri si è fotografata dinanzi l’entrata degli studi Mediaset Spagnoli, cercando di seminare succosi indizi per tutti i suoi fan, che logicamente si stanno domandando cosa ci faccia la conduttrice partenopea lì. Ovviamente non c’è stata alcuna risposta dalla diretta interessata, anzi, gli indizi disseminati dalla conduttrice hanno incuriosito ancor di più i fan! Per concludere in maniera ancora più esplosiva, la D’Urso ha postato sul proprio canale ufficiale Instagram una storia che ha lasciato davvero tutti senza parole e che ha aumentato ancor di più le domande da parte degli utenti! Barbare D’Urso ha postato delle stories insieme ad Alvaro Rico, attore della serie Tv evento di Netflix ‘Elitè’. L’attore apparso vicino alla conduttrice ha esordito con un: “Quiero mucho a Barbara”… Le domande dei fan sono ancora più insistenti ora che sembra possibile il coinvolgimento dell’attore con la figura della conduttrice. Non ci resta che aspettare per ricevere qualche info in più!