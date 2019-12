Nel corso della sua intervista a Che Tempo che Fa, Belen Rodriguez ha fatto una sorprendente rivelazione in diretta televisiva: ecco i dettagli.

È stata la regina indiscussa della Domenica sera, Belen Rodriguez. Dopo il meritato e smisurato successo di Tu Si que Vales, l’argentina è stata una delle ospiti della puntata di ieri, domenica 22 Dicembre, di Che Tempo che Fa. Bella come non mai, al padrone di casa, la bella moglie di Stefano De Martino si è letteralmente confessata senza filtri. Raccontando, quindi, della sua carriera. E svelando, infine, qualche retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi, sua sorella Cecilia. Ma non solo. Perché, durante questa chiacchierata, la bella argentina non ha affatto mancato di sorprendere Fabio Fazio, il pubblico in studio e a casa con una rivelazione davvero pazzesca. È proprio a Fabio Fazio, infatti, che Belen ha fatto una confessione sul suo personaggio. Lasciando, così, tutti a bocca aperta. Ecco di che cosa parliamo.

Belen Rodriguez a Che Tempo che Fa svela: “Sono prigioniera del mio personaggio”

È uno dei personaggi televisivi più influenti del nostro spettacolo, Belen Rodriguez. Giunta in Italia dall’Argentina davvero giovanissima, la modella ha conquistato, sin da subito, le simpatie del popolo italiano. Non soltanto per la sua bellezza, ovviamente. Ma anche per le sue doti artistiche. Perché, ammettiamolo, Belen è un’arista a 360 gradi. Sa cantare, sa ballare, sa condurre, sa stare allo scherzo. Insomma, chi ne ha più, ne metta. Tuttavia, nonostante questo smisurato successo. l’argentina è una vera e propria celebrità anche sui social. Su Instagram, ad esempio, la modella vanta più di 4 milioni di followers. Dei numeri davvero spropositati, c’è da dirlo. È proprio per questo motivo che, durante la sua intervista a Che Tempo che Fa, Fabio Fazio le ha fatto una domanda davvero molto precisa. “L’immagine che il pubblico ha di te, quanto è vicina all’immagine che tu hai di te stessa?”, chiede il padrone di casa all’argentina. Immediata è stata la risposta della Rodriguez che, com’è solita fare, si è lasciata andare ad una sorprendente rivelazione: “Sono abbastanza più comica di come mi racconto. In realtà, io sono prigioniera del mio personaggio. E continuo a fare la ‘fenomena’”. È proprio questo che Belen, probabilmente per la prima volta, rivela sul suo conto. Lo avreste mai detto?