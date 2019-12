Belen Rodriguez, ‘brutto’ spavento in casa dopo Che Tempo Che Fa

Belen Rodriguez si è presa un brutto spavento appena tornata a casa. Aveva appena finito di lavorare negli studi di Che Tempo Che Fa ma ha ricevuto una ‘brutta’ sorpresa appena ha aperto la porta di casa.

Belen Rodriguez è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha ricevuto moltissimi complimenti, nonché un enorme mazzo di rose rosse per festeggiare la sua ospitata negli studi di Fabio Fazio. La povera Belen avrebbe voluto tornare a casa da Stefano e da Santiago per rilassarsi insieme agli uomini più importanti della sua vita, eppure le cose non sono andate affatto come sperava la bella showgirl. Non appena ha aperto la porta di casa ha fatto un salto indietro per la paura!

Belen Rodriguez e lo spavento a causa di Stefano

Come si sa ormai da anni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una coppia molto affiatata in grado anche di divertirsi moltissimo mentre trascorrono del tempo insieme. A dimostrarlo stavolta ci ha pensato Stefano De Martino, che ha organizzato un pessimo scherzo a Belen che stava rientrando in casa con un gran sorriso e un enorme fascio di rose rosse.

Il ballerino ha infatti deciso di spaventare Belen indossando una maschera da lupo per aprire la porta e accoglierla in casa. Belen si è così spaventata da fare un vero e proprio salto all’indietro, quasi travolgendo l’uomo che l’aveva accompagnato (probabilmente un autista o una guardia del corpo).

Naturalmente, per aggiungere il danno alla beffa, Stefano De Martino aveva organizzato tutto in maniera da registrare la reazione di sua moglie e poi ha pubblicato lo scherzo in una storia su Instagram aggiungendo la didascalia “A Natale ogni scherzo vale”. Il proverbio non era esattamente così ma per una scena così bella gli si perdona tutto!