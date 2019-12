Cecilia Rodriguez, la ‘rivelazione’ a Ignazio Moser: “Visto che non vuoi fare un figlio…”; ecco cosa ha fatto la bellissima showgirl argentina.

Insieme formano una delle coppie più belle degli ultimi anni. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si sono conosciuti circa due anni fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E non si sono mai più separati. Un vero e proprio colpo di fulmine per i due ex gieffini, che oggi sono davvero inseparabili, nonostante le recenti voci di un presunto flirt di Moser con una donna misteriosa. Ma Moser pensa solo alla sua Chechu, che proprio qualche ora fa ha accompagnato la sua Chechu a un appuntamento molto particolare. Quello dal tatuatore. Cosa avrà fatto Cecilia? Nessun tatuaggio. Siete curiosi di sapere cosa è accaduto nelle stories del bel Moser? Ve lo mostriamo subito.

Cecilia Rodriguez, la ‘rivelazione’ a Ignazio Moser: “Visto che non vuoi fare un figlio, mi faccio il piercing!”

Ignazio Moser non lascia mai sola la sua amata Cecilia Rodriguez. Neanche quando la bellissima showgirl ha deciso di farsi un bel piercing. Dove? Date un’occhiata:

Ebbene si, la bellissima sorella di Belen ha deciso di fare un piercing all’ombelico. Ma la showgirl argentina sembra avere leggermente paura dell’ “operazione”. Ma non c’è problema: il suo amato Ignazio è lì, pronto a tenerle la mano! Ma a colpire tutti è stata una frase che Cecilia ha pronunciato durante le stories, postate da Ignazio sul suo profilo e repostate dalla Rodriguez. “Visto che non vuoi fare un figlio, mi faccio un piercing!”, dichiara Cecilia. Pronta la replica di Ignazio: “Mi sembrano abbastanza equilibrate le cose!”. Un siparietto davvero divertente, che conferma la sintonia e l’armonia che regna nella coppia. E voi, cosa ne pensate di Cecilia e Ignazio? Vi piacciono insieme i due ex concorrenti del GF Vip?