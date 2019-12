Chiara Ferragni e Fedez, esperienza davvero ‘da brividi’ in montagna: il rapper a un certo punto rischia di farsi davvero male, ecco le immagini.

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia super amata e seguita sui social. I due contano decine di milioni di followers e sono sempre attivi su Instagram, dove condividono tutto quello che fanno, dalle vacanze, al lavoro, ai momenti familiari con il piccolo Leone, diventato già una vera e propria star del web. La coppia in questi giorni è in resort di lusso sulle Dolomiti, un luogo da sogno, con costi davvero da capogiro. Del resto, le vacanze di lusso sono una prerogativa dei Ferragnez, che festeggeranno il Natale in famiglia in questo posto meraviglioso. Poco fa i due hanno vissuto un’esperienza davvero ‘da brividi’, durante la quale Fedez ha rischiato di farsi anche molto male: ecco il video che mostra cos’è successo.

Chiara Ferragni e Fedez, esperienza ‘da brividi’ in montagna: lui rischia di farsi male, cos’è successo

Chiara Ferragni e Fedez sono sulle Dolomiti, e si stanno rilassando e divertendo in compagnia di amici e parenti in un resort di lusso. Dopo a giornata di ieri trascorsa nella Spa dell’albergo, la coppia oggi si è lanciata all’avventura, e ha vissuto un’esperienza davvero ‘da brividi’. I Ferragnez sono usciti in gruppo e hanno camminato per oltre un’ora nei boschi innevati, aiutandosi con delle ‘ciaspole’ sotto agli scarponi.

Durante il percorso che hanno affrontato, Chiara ha fatto numerosi video, dicendo di essere felice di questa incredibile esperienza, che ha permesso a lei e Fedez di vedere luoghi incontaminati, con panorami mozzafiato. Non sono mancati alcuni piccoli ‘incidenti’, come quando Fedez è inciampato, rischiando di farsi anche abbastanza male. Pure in questo caso la Ferragni ha ripreso tutto, scherzando con gli altri amici per la caduta del marito. Dopo la camminata, la coppia, insieme al resto del gruppo, si è fermata in un rifugio a bere vin brulé e poi è ritornata in albergo facendo lo stesso percorso a ritroso.