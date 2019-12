In quest’ultima foto su Instagram, Chiara Ferragni ha immortalato Fedez di spalle e senza vestiti: lo scatto è, senza alcun dubbio, da censura.

Continua la vacanza da sogno di Chiara Ferragni e Fedez. È proprio sulle Dolomiti che la coppia ha deciso di trascorrere il Natale. E così tra avventure da brividi e momenti di coppia davvero ‘particolari’, i due piccioncini si stanno godendo alla grande questi giorni di relax. E con essi, anche i loro sostenitori non si perdono alcun tipo di aggiornamento su questo fantastico soggiorno in montagna. Come raccontato in nostri diversi articoli, l’influencer e il rapper non perdono mai occasione di poter interagire con i loro fan su Instagram. E lo ha fatto anche pochissime ore fa la fashion blogger. Quando ha pubblicato uno scatto di Fedez senza vestiti. Curiosi di vederlo anche voi? Vi anticipiamo che la foto è davvero ‘da censura’.

Fedez ‘beccato’ da Chiara Ferragni senza vestiti: la foto è ‘da censura’

Amano sempre aggiornare i loro fan su quanto succede, Chiara Ferragni e Fedez. Già in diversi occasioni, infatti, la coppia è stata protagonista di divertenti ed esilaranti siparietti social. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ore fa. Quando la giovane influencer ha immortalato suo marito completamente senza vestiti. Ebbene si. Sono entrambi in bagno. E se Chiara si immortala con un fantastico abito da sera pronta per uscire. Il suo bel consorte non lo è affatto. Anzi, il rapper è completamente nudo. Nulla di scandaloso, ovviamente. Ma ecco di che cosa parliamo nel dettaglio:

Ecco. È proprio così che, pochissime ore fa, Chiara ha deciso di immortalare suo marito. Per questo motivo, la foto è davvero ‘da censura’. Anzi, per utilizzare le medesime parole che l’influncer utilizza nello scatto riproposta in alto, è ‘vietata ai minori di 18 anni’.