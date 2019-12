In una delle sue ultime Instagram Stories, Fedez riprende sua moglie Chiara senza vestiti in bagno: è appena terminato un loro momento ‘particolare’.

Non perdono mai occasione di poter mostrare ai sostenitori i loro momenti di coppia, Fedez e Chiara Ferragni. I due, infatti, sono soliti interagire con i loro fan. Pubblicando, come raccontato in diversi nostri articoli, degli imperdibili e divertentissimi siparietti. Pochi giorni fa, infatti, vi abbiamo parlato dell’effetto che il push-up dell’influencer fa a suo marito. Adesso, invece, vi parleremo di un altro momento davvero molto particolare. Pochissime ore fa, Fedez ha ripreso Chiara senza vestiti in bagno. E, stando alle parole del giovane rapper, tra di loro era appena terminato un momento di coppia davvero speciale. Di cosa parliamo? Ovviamente, nulla di scandaloso. Ma vediamo tutto nei minimi dettagli.

Fedez riprende Chiara senza vestiti in bagno: le immagini del momento ‘intimo’

Come raccontato in un nostro recente articolo, in prossimità del Natale, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere qualche giorno in montagna. Ed, in particolare, in un resort di lusso delle Dolomiti. È proprio qui, infatti, che nelle ultime ore la coppia si riprende. Pubblicando, tra l’altro, delle foto davvero incredibili. Ma non solo. Perché, come sono soliti fare, i due piccioncini non perdono occasione di poter condividere con i fan dei siparietti davvero divertenti. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, il giovane rapper ha ripreso sua moglie in bagno completamente senza vestiti. Quindi, nuda? Assolutamente no! Anzi, Chiara sì non indossa i vestiti, ma è avvolta in un’asciugamano di spugna.

Ecco. Stando anche a quanto dichiara il cantante, le immagini potrebbero far credere che i due si siano immortalati al termine di un loro momento ‘intimo’. Invece, Fedez tiene a sottolineare che non è affatto così, ma che invece appaiono in questo modo perché avevano appena terminato un massaggio.