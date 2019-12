Chiara Nasti, il video con il fidanzato ‘fa discutere’: l’influencer risponde su Instagram e spiega tutto, “Lui è così”.

Chiara Nasti è sempre attivissima sui social e racconta ai fan tutto quello che le succede, ‘dialogando’ molto con loro. L’influencer è amatissima e spesso e volentieri infiamma Instagram con foto e video da urlo, in cui mette in evidenza il suo fisico mozzafiato. Ma non è tutto. Chiara è una ragazza senza troppi peli sulla lingua e si racconta senza filtri ai followers, svelando spesso anche retroscena sconosciuti sul suo passato. Poco fa, invece, ha voluto fare chiarezza dopo alcuni video postati sul suo profilo Instagram insieme al fidanzato Ugo Abbamonte, che hanno scatenato i commenti dei fan: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Nasti, il video con il fidanzato Ugo ‘fa discutere’: la replica dell’influencer su Instagram

Chiara Nasti non ha segreti con i suoi followers. L’influencer è sempre molto aperta e si racconta a 360 gradi, senza farsi troppi problemi. E’ proprio questo che forse piace di lei ai suoi tantissimi sostenitori, che poco fa le hanno mandato tanti messaggi per un ‘particolare’ notato in un video pubblicato nelle storie Instagram, in cui c’era anche il suo fidanzato Ugo Abbamonte. Nelle immagini, i due sono vicini e tutti hanno notato l’enorme differenza di altezza che hanno. Giudicate voi stessi!

Evidentemente in tantissimi hanno fatto notare a Chiara questa grande differenza di altezza, tanto che lei ha voluto fare chiarezza nelle storie Instagram successive, spiegando che Ugo è alto 1 metro e 95, mentre lei è 1.63 m. “Il mio fidanzato è così, è grande in tutto! Pensate che lui ha 46 di piede, io 37”, ha spiegato Chiara, senza mai perdere il sorriso e la tranquillità che la contraddistinguono. E a voi piace questa coppia?