Mara Venier a Domenica In: tutti hanno notato quel dettaglio

Durante la puntata di ieri di Domenica In, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio di Mara Venier: ecco a che cosa ci riferiamo.

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda ieri, domenica 22 Dicembre. A differenza di Barbara D’Urso che, come raccontato in un nostro recente articolo, è volata in Spagna per una sorpresa, Mara Venier ha tenuto compagnia i suoi followers anche pochi giorni prima del Natale. L’appuntamento, così come tutti gli altri, è stato davvero incredibile. A partire, quindi, dal simpatico siparietto di Massimo Ceccherini una volta terminata la sua intervista. Fino alle divertenti interviste a Gigi D’Alessio e a tutti gli altri ospiti della puntata. Tuttavia, i fan della zia d’Italia non hanno potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio della padrona di casa. E, appena terminata la diretta televisiva, gliel’hanno sottolineato su Instagram. A cosa ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli.

Domenica In, Mara Venier ‘preoccupa’ i fan: quel dettaglio non passa inosservato

Come dicevamo precedentemente quindi, la puntata andata ieri in onda di Domenica In è stata davvero superlativa. Come ogni appuntamento, Mara Venier ha offerto un’ampia gamma di ospiti. Tuttavia, non è assolutamente passato inosservato un ‘particolare’ dettaglio. Terminata la puntata dello show della domenica, la zia d’Italia è stata ‘subissata’ di messaggi da parte dei suoi fan in cui esprimono la loro preoccupazione. Stando a quanto si evince dalle parole scritte in questi commenti, la conduttrice della Rai sarebbe apparsa triste. Insomma, non con quel solito atteggiamento divertente con cui siamo abituata a vederla. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. Sono proprio queste le parole che, alcuni dei suoi followers, scrivono a corredo della sua ultima foto postata su Instagram. Mara non apparsa ‘felice’, bensì triste. Ed è anche la diretta interessata a confermarlo. Cosa le sarà successo, quindi? Ovviamente, questo non ci è dato sapere. Anche perché Mara Venier ha sì confermato la sensazione dei suoi followers, ma non ha spiegato i reali motivi del suo stato d’animo. Fatto sta che, da quanto si evince dal suo profilo, con l’arrivo di suo marito Nicola, il sorriso è ritornato sul suo volto.