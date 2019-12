In una delle sue recenti Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha svelato un dettaglio del tutto inedito del suo corpo: spunta proprio lì.

È la vera e propria regina di Instagram, Elettra Lamborghini. Come raccontato in nostri precedenti articoli, sul suo canale social, la giovane cantante è solita interagire con i suoi followers. Non solo pubblicando delle foto davvero eccezionali. Che, com’è giusto che sia, catturano l’immediata attenzione dei suoi fan. Ma anche raccontandosi o mostrando lati di sé che, fino a questo momento, non aveva mai svelato. Ecco. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, la sensualissima ereditiera ha reso noto un dettaglio del suo corpo davvero inedito. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi spiegheremo tutto nei minimi dettaglio. Anche se vi anticipiamo che questo dettaglio di cui vi parliamo è posizionato in una ‘particolare’ zona del corpo. Curiosi? Diamoci un’occhiata insieme.

Elettra Lamborghini svela un dettaglio inedito del suo corpo: davvero ‘impressionante’

Abbiamo potuto apprezzare la sua bellezza e simpatia nel corso della sua esperienza televisiva a The Voice, ma è su Instagram che Elettra Lamborghini è completamente senza freni. Sul suo canale social, infatti, la giovane cantante di ‘Pem Pem’ e di tantissimi altri successi latini si diletta ad entusiasmare i suoi sostenitori con scatti mozzafiato e, perché no, anche con rivelazioni praticamente inedite. L’ultima, infatti, risale a qualche ore fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, la bellissima ereditiera ha mostrato un dettaglio inedito del suo corpo. Sapete di che cosa parliamo? Ovviamente, nulla di scandaloso, sia chiaro. Piuttosto, vediamo nel dettaglio a cosa ci riferiamo:

Ecco. È proprio questo a cui ci riferiamo. Sappiamo che Elettra ama particolarmente i tatuaggi. Impossibile, infatti, dimenticare quel tatuaggio presente sul suo lato B. Eppure, questi due risultano essere completamente inediti. In ogni caso, comunque, sono davvero fantastici. Vero?