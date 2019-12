Elisabetta Canalis ‘da censura’: abito cortissimo e calze a rete, quando si siede…ecco il post che ha infiammato Instagram.

Basta poco a Elisabetta Canalis per infiammare i suoi followers. L’ex velina di Striscia La Notizia è una delle donne più amate dagli italiani, ormai da tantissimi anni. Era il 1999 quando la bellissima sarda è stata scelta come valletta nel tg satirico più famoso della tv. E ancora oggi Elisabetta continua ad incantare milioni di fan con la sua straordinaria bellezza. Soprattutto su Instagram, dove la Canalis ama condividere foto e video delle sue giornate. Foto che spesso alzano la temperatura sui social…Come quella pubblicata qualche ora fa. Uno scatto che non poteva passare inosservato: la Canalis indossa un abito cortissimo, con calze a rete che hanno letteralmente mandato in tilt i fan. Date un’occhiata.

Una Canalis mozzafiato, quella apparsa nella sua ultima foto profilo di Instagram. L’ex velina mora è una delle donne più apprezzate sul web, e basta dare un’occhiata alla sua pagina ufficiale di Instagram per capire il perché. La showgirl sarda è davvero irresistibile, soprattutto nell’ultimo scatto postato. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

Un look davvero mozzafiato, quello sfoggiato da Elisabetta nello scatto apparso su Instagram. La showgirl è seduta con le gambe accavallate, ma l’abito è cortissimo e le calze a rete non fanno che rendere lo scatto ancora più ‘audace’. Il post, come sempre quando si tratta della Canalis, ha ottenuto il pieno di like e commenti in pochissimo tempo. Una pioggia di complimenti per Elisabetta, tutti volti a sottolineare la bellezza della showgirl. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!