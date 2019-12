Elodie, intervistata dal settimanale “Gente”, non si trattiene e svela cosa le piace fare con il proprio uomo: “Voglio esagerare”

È un periodo felice per Elodie: la cantante, nata nel talent show Amici di Maria De Filippi, sta ottenendo un gran successo sia nella sfera lavorativa che sentimentale. Oltre al successo con il brano “Margarita“, la cantante è protagonista in televisione con un spot pubblicitario registrato con una nota azienda di biancheria intima. In amore, invece, le cose procedono a gonfie vele: la cantante, infatti, è legata sentimentalmente da circa sei mesi con il rapper Marracash, con il quale pare formi proprio una bella coppia. Al settimanale Gente ha confessato: “Quando ce ne andiamo in giro siamo molto affiatati e mi fa piacere che si veda”.

Elodie, cosa le piace fare con il proprio uomo

L’intervista rilasciata dalla cantante al settimanale Gente ha assunto tratti molto bollenti. L’ex allieva della scuola di Amici, infatti, si è raccontata forse per la prima volta senza filtri, toccando anche la sfera intima e sensuale. La compagna di Marracash ha svelato che le piace ricevere l’intimo dal proprio uomo: “È una cosa carina e anche utile. È un modo per capire cosa gli uomini si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avresti mai immaginato“. Fino a qui la cantante si è trattenuta, ma poi svela senza giri di parole cosa le piace fare con il proprio uomo: “Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, voglio un compagno che sappia specchiarsi nel mio gioco di ruolo“.

Con Marra l’intesa pare che sia alle stelle. La loro relazione procede a gonfie vele e per loro sarà il primo Natale passato insieme.