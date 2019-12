Fedez e Chiara Ferragni in acqua alle terme: lei è senza reggiseno, momento di coppia ‘bollente’ per i due, Instagram in delirio per le immagini da urlo.

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia davvero invidiabile. Sempre più uniti e innamorati, i due cercano di trascorrere più tempo possibile insieme e con il loro piccolo Leone. Sempre attivissimi sui social, condividono con i fan ogni momento della loro vita quotidiana, da quelli casalinghi, alle vacanze in famiglia. In questi giorni, ad esempio, la coppia è in un Resort sulle Dolomiti, che ha dei costi davvero da capogiro. Del resto, Chiara e Fedez amano gli ‘eccessi’ e non hanno problemi a dimostrarlo anche su Instagram. Poco fa hanno pubblicato un momento davvero ‘bollente’ di coppia, mentre erano in acqua in una Spa, e Chiara era senza reggiseno: ecco le immagini che hanno mandato in delirio i fan.

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia in un fantastico resort sulle Dolomiti. Sono giorni da sogno per la coppia, che si diverte sulla neve e si rilassa nella Spa dell’albergo. La giornata di ieri è stata dedicata al relax di coppia. I due sono stati alle terme e si sono ripresi in alcuni momenti ‘intimi’. Il cantante ha poi pubblicato uno scatto a dir poco da urlo, mentre erano entrambi immersi in acqua, e Chiara era senza reggiseno.

Un’immagine ‘bollente’, insomma, anche se le parti ‘proibite’ sono sott’acqua, perciò non si vede molto. Ma quel poco basta a far volare la fantasia dei fan della coppia, divertiti anche dalle facce ‘particolari’ con cui Fedez guarda le forme di sua moglie, fingendo di essere ‘sconvolto’ da quello che vede. Del resto i due amano scherzare e prendersi in giro a vicenda, e la poca formosità di Chiara è sempre stata motivo di sfottò da parte di suo marito, che anche in questo modo dimostra di essere super innamorato di lei.