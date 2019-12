Giulio Golia, dopo vent’anni a Le Iene l’annuncio shock

Giulio Golia ha deciso di appendere al chiodo la divisa bianca e nera de Le Iene. Il famoso giornalista televisivo lo ha annunciato in un post a sorpresa su Instagram ricevendo moltissimi messaggi dai suoi follower.

Giulio Golia è stato uno dei volti più amati e apprezzati de Le Iene per moltissimi anni: quasi venti. Tutto sembrava andare bene per il giornalista, perfettamente inserito nel suo team di lavoro e in grado, almeno all’apparenza, di andare perfettamente d’accordo con tutti i propri colleghi.

Proprio a causa di questo apparente clima di serenità l’annuncio shock dato dallo storico inviato della trasmissione ha sbalordito tutti i suoi follower, che hanno cominciato a chiedersi i motivi della sua “sparizione” dal seguitissimo show televisivo di controinformazione. Dopo la drammatica morte di Nadia Toffa il team d’assalto de Le Iene perde un altro pezzo da novanta, ma si tratta di una decisione definitiva?

Giulio Golia: quell’annuncio shock via Instagram

Giulio Golia è stato una colonna portante de Le Iene per ben due decenni, “sopravvivendo” al ciclico rinnovo degli inviati dello show e naturalmente a tutti gli alti e bassi a cui la trasmissione è inevitabilmente andata incontro nel corso della sua storia. Proprio per la sua importanza simbolica come volto della trasmissione i suoi follower si aspettavano che Giulio desse qualche informazione in più sui motivi che lo hanno portato a lasciare Le Iene, ma il giornalista si è limitato ad affermare che, semplicemente, abbandonerà lo show per un po’.

In molti sperano che si tratti soltanto di una pausa natalizia e che il giornalista si goda soltanto delle meritate vacanze dopo le fatiche professionali di quest’anno, ma Giulio Golia ha scelto di non confermare e di non smentire le ipotesi dei suoi moltissimi follower.