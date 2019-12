Grande Fratello Vip, è stato svelato il sesto concorrente ufficiale di questa quarta edizione del reality di Canale 5: la rivelazione di Pupo e Wanda Nara.

Il Grande Fratello Vip è pronto a partire. Mancano pochissime settimane e, finalmente, assisteremo alla quarta edizione del famoso reality di canale 5. Condotto, per la prima volta in assoluto, da Alfonso Signorini. Il cast, al momento, è ancora incompleto. Fino ad adesso, infatti, sono stati resi ufficiali soltanto cinque Vip che prenderanno parte al gioco. A svelare il sesto concorrente ufficiale, invece, sono stati Pupo e Wanda Nara. Durante una doppia intervista per Le Iene Show, i due opinionisti del reality, infatti, hanno rivelato, in anteprima, il nome del sesto Vip che verrà rinchiuso nella casa più spiata d’Italia. Siete curiosi anche voi di sapere di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, svelato il sesto concorrente ufficiale da Wanda Nara e Pupo

Sono mesi, ormai, che non si fa altro che parlare di questo: chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? Nei mesi scorsi, infatti, sono stati dati dei nomi davvero incredibili. Tuttavia, soltanto cinque, fino a questo momento, sono stati ufficializzati. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia sono: Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza e Adriana Volpe. Insomma, dei nomi davvero importanti nello spettacolo televisivo italiano. Tuttavia, nel corso della loro intervista doppia a Le Iene Show, Pupo e Wanda Nara ne hanno svelato un altro. Ebbene si. A queste cinque, rivelati sul profilo social del programma o da Alfonso Signorini, se ne aggiunge un altro. Sapete di chi parliamo? Di Antonio Zequila. Ecco. È proprio lui ad essere il sesto concorrente ufficiale del reality di Canale 5. L’attore, come ricordiamo, non è assolutamente la prima volta che partecipa ad un reality. Diversi anni fa, infatti, è stato uno dei naufraghi, insieme ad Adriano Pappalardo, de L’Isola dei Famosi. E sappiamo che, neanche in questo caso, la sua presenza non è affatto passata inosservata.