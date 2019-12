Temptation Island, Katia Fanelli rompe il silenzio: il duro sfogo dopo la confessione di Vittorio

Pochissimi istanti fa, Katia Fanelli di Temptation Island ha avuto un duro sfogo su Instagram in seguito alla confessione del suo ex Vittorio.

Katia Fanelli è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione di Temptation Island. Approdata sull’isola delle tentazioni insieme al suo fidanzato Vittorio Collina, la giovane ‘fotonica’ ne è uscita da sola. Per tutta la durata del suo percorso, la ragazza aveva adottato un atteggiamento che al suo fidanzato non è andato giù. Decidendo, così, di lasciarla dopo i 21 giorni canonici stabiliti dal programma. Sono passati di mesi da questo momento, eppure in questo ultimo periodo stanno facendo parlare tanto di sé. In seguito alla dedica d’amore che Katia ha fatto, in occasione del loro anniversario, Vittorio ha voluto rispondere in una nostra esclusiva. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una confessione davvero pazzesca. È proprio per questo motivo che, in alcune Instagram Stories, la giovane ha voluto rispondere con un duro sfogo. Ecco di che cosa parliamo.

Katia Fanelli di Temptation Island, lo sfogo su Instagram dopo la confessione di Vittorio

In questa intervista che Vittorio Collina di Temptation Island ha rilasciato in esclusiva per tutti i lettori di Sologossip, ha dichiarato di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata Katia Fanelli. È proprio per questo motivo che, a poche ore da tale confessioni, la giovane ‘fotonica’ si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. Tramite alcune IG Stories, infatti, la bella di Rimini non solo ha clamorosamente smentito le parole del suo ex fidanzato. Sostenendo che si tratta di diffamazione. E che, poi, provvederà lei. Ma è anche certa che la redazione del programma non avrebbe mai fatto una cosa del genere. “Sono persone talmente serie che certe st****e non le direbbero neanche”, dice Katia in merito a questo.

Ovviamente, in suddetto sfogo, Katia è visibilmente amareggiata e infuriata. La giovane, infatti, non capisce proprio per quale motivo Vittorio abbia fatto determinate dichiarazioni.