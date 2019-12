Mara Venier ha vissuto un vero e proprio brutto spavento a causa di suo marito Nicola a causa di un problema di salute: ecco che cosa è successo.

La sua preoccupazione non è passata affatto inosservata. Come svelato in un nostro recente articolo, nella puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier è apparsa, al suo caro pubblico, davvero preoccupata. Insomma, non come siamo soliti vederla. Pensate, anche la diretta interessata ha confermato tale impressione dei suoi sostenitori. Ma, fino a questo momento, non si conosceva affatto il reale motivo. Soltanto poche ore fa, però, si è scoperta la verità. La famosa zia d’Italia era davvero in pensiero per suo marito Nicola Carraro. Da quanto traspare da uno scambio di messaggi su Instagram, la conduttrice ha vissuto un vero e proprio brutto spavento. Sapete perché? Tranquilli, vi sveliamo in ogni minimo dettaglio cosa è successo.

Mara Venier, brutto spavento per suo marito Nicola: ecco cosa è successo

Sono stati dei giorni davvero incredibili per Mara Venier. Da quanto traspare da uno degli ultimi post di suo marito Nicola, la conduttrice di Domenica In è stata davvero in pensiero per lui. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, non ha saputo mascherare. Dopo la sua conduzione della prima puntata de La Porta dei Sogni, la Venier è ritornata al timone di Domenica In per l’ultima puntata prima di Natale. Tuttavia, è proprio durante l’appuntamento di ieri che la conduttrice è apparsa diversa dal solito. Infatti, appena terminato l’appuntamento, alcuni dei suoi followers non hanno potuto fare a meno di farglielo notare. A distanza di poche ore, però, si è scoperta la verità. Come testimoniato da queste parole, Nicola Carraro ha avuto un problema di salute:

“Ritorno da mia moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare”, scrive l’imprenditore. Ecco. Senza alcun dubbio un brutto spavento per la Venier. Che, com’è giusto che sia, ha determinato il suo malessere. Tuttavia, tutto bene quel che finisce bene. Adesso, Nicola sta bene ed è pronto a godersi queste vacanze di Natale in compagnia della sua dolce moglie.