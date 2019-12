Michelle Hunziker, la foto con Aurora fa impazzire i fan: spacco vertiginoso e gambe da urlo della conduttrice, ma tutti notano quel ‘dettaglio’, pioggia di commenti.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico. In questo periodo è impegnatissima con ‘All Together Now’, che sta avendo grande successo. Ma oltre a essere una professionista affermata, Michelle è anche e soprattutto una donna bellissima e una mamma sempre molto presente e affettuosa con le sue tre figlie, Aurora, Sole e Celeste. Il rapporto con Aurora è davvero bellissimo, come le due dimostrano anche sui social, dove pubblicano spesso dei siparietti imperdibili tra madre e figlia. Poco fa la figlia di Eros Ramazzotti ha condiviso su Instagram uno scatto insieme alla Hunziker, che ha fatto impazzire i fan: tutti hanno notato un ‘dettaglio’, riportandolo nei tanti commenti, ecco di cosa si tratta.

Michelle Hunziker, la foto con Aurora fa impazzire tutti: ecco il ‘dettaglio’ che ha scatenato i commenti

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno un bellissimo rapporto e lo hanno sempre dimostrato anche sui social, dove pubblicano tanti momenti madre-figlia. Aurora pco fa ha condiviso una serie di scatti fatti insieme a sua mamma durante una festa di Natale. Le due si divertono insieme, entrambe bellissime e super eleganti, Aurora in nero e Michelle con un abito dorato dallo spacco vertiginoso, che ha mandato in delirio i suoi fan. In una delle foto, in particolare, la Hunziker alza la gamba e mostra un po’ di più, facendo ancora più impazzire tutti. Ma non finita qui.

Le due foto pubblicate da Aurora sono bellissime e hanno fatto impazzire i fan delle due conduttrici, ma c’è un ‘dettaglio’ che è balzato agli occhi di tutti, scatenando tantissimi commenti al post. Molti followers, infatti, hanno sottolineato che Michelle e sua figlia sembrano in realtà due sorelle, perché la Hunziker porta benissimo i suoi anni, e poi ha avuto Aurora quando era molto giovane, quindi in effetti tra loro non c’è tantissima differenza d’età. Anche voi avete notato la stessa cosa guardando le foto?