‘Ognuno è Perfetto’, anticipazioni del 23 dicembre: Rick e Ivan riusciranno ad arrivare in Albania per trovare Tina e Katarina?

‘Ognuno è perfetto‘, settimana scorsa sono andate in onda le prime due puntate della serie Tv, con protagonisti un gruppetto di amici affetti da sindrome di Down. La vicende girano intorno a questo gruppetto di amici, ognuno con una caratteristica particolare, che iniziano un viaggio alla scoperta di un mondo per loro tutto nuovo. Questa sera andrà in onda la terza e ultima puntata della serie, in prima serata su Rai 1 alle 21:25. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa terza puntata…

Nelle prime due puntate abbiamo assistito all’inizio della relazione tra Tina e Rick; i due ragazzi incontratisi nella cioccolateria di Miriam, hanno la possibilità di avere un lavoro vero e iniziare una relazione amorosa e di amicizia con il resto dei colleghi. Separati forzatamente, Rick non riesce ad arrendersi all’idea di aver perso Tina, così spalleggiato dagli amici, deciderà di partire per cercare la compagna in Albania, per chiederle di sposarlo. Stasera assisteremo ad un viaggio al cardiopalma per Rick e Ivan. Il ragazzo presa consapevolezza della complicità del padre deciderà di partire con lui alla ricerca di Tina e Katarina per poterle riportare in Italia grazie alla legge di ricongiungimento. Inizialmente indirizzati per l’Albania con il camper, scopriranno chje le due donne si trovano in Kosovo. Ivan e Rick, troveranno ancora una volta il supporto di Miriam e dei ragazzi, che faranno di tutto affinché Rick e Tina possano ricongiungersi e creare una famiglia. Anche tra Ivan e Miriam, grazie a questo viaggio troveranno una bella complicità…