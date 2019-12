‘Rivelo’, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato ospiti nella stessa puntata: intervista ‘di fuoco’, lei parla anche della denuncia nei confronti del suo ex.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono stati insieme per 4 anni, e la loro storia era davvero molto seguita dal pubblico di Uomini e Donne, programma in cui si sono conosciuti. Dopo la rottura, lui è stato concorrente dell‘Isola dei Famosi spagnola e lì ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Violeta Mangrinan, con cui ha avuto anche un rapporto ‘intimo’ davanti alle telecamere durante il programma. Sempre mentre era sull’isola, Fabio ha avuto parole davvero poco carine nei confronti di Nicole, tanto che lei è arrivata a sporgere denuncia contro di lui. Ora i due ex sono stati intervistati nel corso della puntata di ‘Rivelo’, che andrà in onda giovedì: ecco alcune anticipazioni dell’intervista ‘di fuoco’ che hanno rilasciato.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio ospiti a ‘Rivelo’: ecco alcune anticipazioni dell’intervista

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sembravano essersi lasciati in buoni rapporti. Poi, durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi in Spagna, lui ha parlato molto male della sua ex, tanto che lei, dopo un momento di stupore iniziale, ha deciso di denunciarlo. Ma in che rapporti sono oggi i due ex fidanzati? Ospiti entrambi nella prossima puntata di ‘Rivelo’, che andrà in ondi giovedì 26 dicembre, i due sono stati intervistati da Lorella Boccia in momenti diversi. Prima lei, poi lui.

Stando alle prime anticipazioni, Nicole ha parlato dell’esperienza a Uomini e Donne e della storia con Fabio, dicendo che non ci sono stati tradimenti e che è finita solo perché è finito l’amore. Nicole ha anche confermato la notizia della querela contro il suo ex, raccontando di essersi sentita molto umiliata dalle sue parole. Quando è stata la volta di Fabio, l’ex tronista si è scusato per le cose dette contro Nicole: “E’ veramente brutto quello che ho fatto”, ha dichiarato.