Pochissime ore fa, Serena Enardu ha raccontato su Instagram di essere stata la protagonista di un brutto inconveniente: ecco cosa le è successo.

Continuano le ‘disavventure’ per Serena Enardu. Dopo quella capitatole qualche giorno fa in strada, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista di un’altra davvero incredibile. A raccontarla è la diretta interessata. Che, tramite alcune Instagram Stories in compagnia di sua sorella Elga, ha spiegato per filo e per segno tutto ciò che le è successo durante la giornata di ieri. Ovviamente, non le è capitato nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto raccontato, l’inconveniente è stato davvero brutto. Anche perché, ammettiamolo, con queste temperatura così rigide di questi ultimi giorni, non deve essere stato affatto piacevole. Ma di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu, brutto inconveniente: ecco cosa le è successo

È molto attiva sui social, Serena Enardu. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato dei racconti incredibili che l’ex tronista di Uomini e Donne fa ai suoi followers. Non soltanto, quindi, foto davvero deliziose, ma anche delle vere e proprie confessioni che riguardano la sua vita e, soprattutto, le sue giornate. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, la giovane sarda ha raccontato di un brutto inconveniente capitatole durante la mattinata. Si è mostrata in macchina con sua sorella Elga. E, dopo averle confessato di non aver avuto la possibilità di farsi la doccia, l’ex tronista ha raccontato la sua disavventura domestica. Dopo, infatti, il guasto del condizionatore, un’altra cosa sembra non voler funzionare in casa Enardu. Parliamo, infatti, della caldaia. Serena racconta a sua sorella ed, ovviamente, ai suoi followers, di essere stata costretta a scendere più volte giù nel suo cortile, dapprima in accappatoio e poi con la cuffietta, per riattaccare l’acqua calda. Ma, quando ritornava sotto la doccia, ugualmente non usciva. “Mi sono dovuta lavare a pezzi con l’acqua fredda”, dice la sarda. Insomma, un racconto davvero da brividi, c’è da dirlo. Soprattutto se si considerano le rigide temperature di questi ultimi giorni.

