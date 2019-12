Stefano Laudoni, sorpresa per Giorgia Crivello: la notizia che aspettavamo

Stefano Laudoni, l’incredibile sorpresa per la compagna Giorgia Crivello: la notizia che tutti i loro fan stavano aspettando

Stefano Laudoni, ex compagno di Valentina Vignali e giocatore di Basket professionista, ieri sera ha organizzato una bellissima sorpresa per la compagna Giorgia Crivello. I due ormai insieme da un anno, non si sono mai separati e hanno vissuto la loro love story sempre in modo molto sereno e trasparente, facendo appassionare moltissimi utenti alla loro relazione. A distanza di un anno, il giocatore ha preso una decisione molto importante, rendendola pubblica dinanzi ai moltissimi amici e colleghi presenti ieri sera alla cena. Vediamo insieme nello specifico cos’è successo…

Dopo la rottura, dopo oltre sei anni di alti e bassi, con Valentina Vignali, Stefano Laudoni ha ritrovato la serenità e l’amore accanto alla modella Milanese Giorgia Crivello. La ventisettenne e il cestista stanno insieme ormai da un anno, e sin dal primo istante si sono mostrati affiatatissimi e super complici sui social. Non hanno mai fatto mistero della loro love story, anzi, si sono mostrati dal primo istante insieme su Instagram, continuando a far partecipi i loro follower delle varie tappe della love story. Stefano ieri sera ha partecipato insieme a Giorgia ad una cena a cui erano presenti amici e colleghi, cogliendo l’occasione per fare un annuncio estremamente importante. Il cestista, in occasione del suo primo anniversario con Giorgia ha colto l’occasione per chiederle di sposarlo. Durante la cena il ragazzo ha richiamato l’attenzione di tutti alzandosi in piedi, e iniziando un dolcissimo discorso per la compagna. Tra le lacrime e l’emozione ha esternato tutti i propri sentimenti alla compagna e inginocchiandosi ha estratto l’anello dai pantaloni. Tra gli applausi e lo stupore, la risposta della giovane è stata super positiva! Non ci resta che augurare il meglio alla coppia!