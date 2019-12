Taylor Mega ed Erica Piamonte, ritorno di fiamma in vista? L’influencer svela tutto su Instagram, ecco quali sono i rapporti tra le due ragazze attualmente.

Taylor Mega è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Oltre ad essere sempre presente e attiva sui social, dove ogni giorno incanta i suoi followers con foto e video mozzafiato, l’influencer è anche spesso in tv, ed è stata ultimamente protagonista di una furiosa lite con Antonella Elia a ‘CR4 – La Repubblica delle donne’, dopo la quale ha anche attaccato duramente Piero Chiambretti su Instagram. Una delle trasmissioni a cui ha partecipato nell’ultimo anno è il Grande Fratello, essendo stata ospite per una settimana nella casa. Lì ha conosciuto Erica Piamonte, con cui dopo il programma ha avuto una storia. Ora le due si sono allontanate, ma i fan vorrebbero un ritorno di fiamma: è proprio Taylor a spiegare su Instagram come stanno le cose con Erica e quali sono i loro rapporti ad oggi.

Taylor Mega ed Erica, ritorno di fiamma? Ecco in che rapporti sono adesso le due

Taylor Mega ed Erica Piamonte hanno avuto una storia dopo la fine del Grande Fratello, un flirt che è terminato quando l’influencer è stata paparazzata a sorpresa con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo. Erica e Taylor si sono attaccate duramente sui social, ma poi si sono chiarite, e sembravano anche tornate insieme, salvo poi allontanarsi nuovamente. Insomma, in che rapporti sono ora le due bellissime ragazze? E’ Taylor a fare chiarezza. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, l’influencer ha parlato di Erica e ha spiegato cosa prova per lei adesso. Possibile ritorno di fiamma in vista? A quanto pare la risposta è no, ma in compenso le due sono in buonissimi rapporti.

Taylor ha raccontato che Erica sta vivendo un momento molto positivo della sua vita e che sono rimaste in ottimi rapporti: “E’ una bellissima persona e merita il meglio”, ha scritto l’influencer, facendo comunque felici i fan con le sue parole.