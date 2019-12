In questa ultima foto su Instagram, Taylor Mega si mostra in versione natalizia: la giacca che indossa si apre, gli occhi cadono proprio lì.

Il giorno di Natale si sta avvicinando. E, com’è giusto che sia, non poteva affatto mancare la foto di Taylor Mega in versione ‘natalizia’. Come preannunciato da diverse Instagram Stories, ieri pomeriggio la giovane influencer è andata alla ricerca di una sorpresa per i suoi followers. E, diciamo la verità, ci è riuscita davvero alla grande. Dopo qualche ora, infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha condiviso delle foto per le feste di questi giorni davvero pazzesche. Che, così come tutte le altre, hanno catturato l’attenzione immediata dei suoi followers. A cosa ci riferiamo? Ovviamente, vi spiegheremo tutto nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che Taylor ha deciso di indossare il classico completo di Babbo Natale. Ma ecco cosa le succede.

Taylor Mega natalizia: la giacca si apre, gli occhi cadono proprio lì

Così come Anna Tatangelo, anche Taylor Mega ha voluto augurare ai suoi followers delle buone feste in modo davvero molto ‘particolare’. Pochissime ore fa, la sensualissima influencer ha pubblicato alcune foto in versione ‘natalizia’. Cioè? Beh, come dice il termine, l’ex naufraga de L’isola dei Famosi ha deciso di indossare, per questa giusta causa, il classico vestito di Babbo Natale. Diamoci un’occhiata più da vicino:

È proprio con questo ‘particolare’ outfit che Taylor Mega ha deciso di inaugurare queste feste di Natale. Tuttavia, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la giacca che l’influencer indossa si apre. Sarà perché, molto probabilmente, non riesce a trattenere le sue prosperose forme. Fatto sta che è proprio sulla scollatura che l’indumento si apre. Mostrando, da come mostrato, un particolare reggiseno in tinta con tutto il completino indossato. Ed, ovviamente, queste feste. Insomma, era davvero impossibile guardare altrove, no?